Crisi di Governo | Mattarella scioglierà oggi stesso le Camere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 luglio 2022) I presidenti di Camera e Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, come annunciato in mattinata, si sono recati nel pomeriggio al Quirinale per un colloqui con il presidente della Repubblica, Sergio, alla luce delle dimissioni del premier Mario Draghi e dell’apertura delladidi, Mario Draghi presiederà questa sera un ultimo Consiglio dei ministri per fissare la data delle elezioni Subito dopo l’incontro con Fico e Casellati, il presidenteha di nuovo ricevuto il premier Draghi per controfirmare il decreto di scioglimento delle. Successivamente, alle 18, Draghi riunirà il Consiglio dei ministri che, tra le altre cose, fisserà la data delle elezioni. Al momento, secondo quanto si apprende, la ...