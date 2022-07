Crisi di governo, Letta: “Decideremo sui nostri compagni di strada, voto in Senato impatta molto fortemente” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Discuteremo e Decideremo della conformazione della nostra proposta, sul nostro progetto e programma, Decideremo sulle modalità con cui affronteremo il voto, partendo dal fatto che abbiamo questa legge elettorale. Decideremo insieme i compagni di strada e modalità con cui questo avverrà verrà deciso insieme, collegialmente. È evidente che il voto di ieri impatta molto fortemente. Ma è anche evidente che noi oggi vogliamo muoverci con una grande determinazione”. Così il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo alla riunione della segreteria, in corso al Nazareno a Roma. C’è “il tentativo di cercare di scaricare le responsabilità gli uni sugli altri. Chi ieri non ha dato il voto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) “Discuteremo edella conformazione della nostra proposta, sul nostro progetto e programma,sulle modalità con cui affronteremo il, partendo dal fatto che abbiamo questa legge elettorale.insieme idie modalità con cui questo avverrà verrà deciso insieme, collegialmente. È evidente che ildi ieri. Ma è anche evidente che noi oggi vogliamo muoverci con una grande determinazione”. Così il segretario Pd, Enrico, intervenendo alla riunione della segreteria, in corso al Nazareno a Roma. C’è “il tentativo di cercare di scaricare le responsabilità gli uni sugli altri. Chi ieri non ha dato ildi ...

