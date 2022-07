Crisi di governo, l’allarme dei presidi: “No a scuole seggi elettorali. Si perdono giorni di lezione che non verranno recuperati” (Di giovedì 21 luglio 2022) "C'è disappunto non preoccupazione per le urne in autunno: un certo numero di scuole fermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che solleviamo da non so quanti anni. Quindi chiediamo al ministero dell'Interno di individuare» per le elezioni politiche «seggi non scolastici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) "C'è disappunto non preoccupazione per le urne in autunno: un certo numero difermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che solleviamo da non so quanti anni. Quindi chiediamo al ministero dell'Interno di individuare» per le elezioni politiche «non scolastici". L'articolo .

