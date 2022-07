Crisi di governo e prossime elezioni, Muscarà: “Fallimento 5 stelle” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dopo aver votato 54 volte la fiducia al governo Draghi, dopo aver supportato l’invio di armi e di fatto dichiarato guerra alla Russia, dopo aver tagliato l’Iva sugli armamenti, dopo aver supportato la svendita dell’acqua pubblica, ed aver detto sì a tutto ciò che passava su quei tavoli, i 5 stelle sono riusciti finanche a mantenere il numero legale in aula, senza avere il coraggio di affermare un netto, No”. È quanto dichiarato dalla consigliera del gruppo misto, Maria Muscarà. “Non possiamo dimenticare il supporto ad un green pass che di scientifico ha dimostrato non avere nulla, e di conseguenza la pessima gestione della pandemia da cui l’Italia, risulta essere tra i Paesi che ne esce con più “ossa rotte”. Un Fallimento totale su tutte le tipologie di investimenti. Ultimi dati, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dopo aver votato 54 volte la fiducia alDraghi, dopo aver supportato l’invio di armi e di fatto dichiarato guerra alla Russia, dopo aver tagliato l’Iva sugli armamenti, dopo aver supportato la svendita dell’acqua pubblica, ed aver detto sì a tutto ciò che passava su quei tavoli, i 5sono riusciti finanche a mantenere il numero legale in aula, senza avere il coraggio di affermare un netto, No”. È quanto dichiarato dalla consigliera del gruppo misto, Maria. “Non possiamo dimenticare il supporto ad un green pass che di scientifico ha dimostrato non avere nulla, e di conseguenza la pessima gestione della pandemia da cui l’Italia, risulta essere tra i Paesi che ne esce con più “ossa rotte”. Untotale su tutte le tipologie di investimenti. Ultimi dati, ...

