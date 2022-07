Crisi di governo | è circo estivo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Finisce come doveva finire: in pochade. Con qualche sfumatura meno simpatica, ma sempre una colossale buffonata. Si andrà – è assai probabile – alle urne fra la fine di settembre ed i primi di ottobre. Significa che non ci sarà praticamente campagna elettorale: ad agosto gli italiani si dividono fra mari e monti e della politica non frega niente a nessuno, le Camere sono chiuse ed è il tempo dell’anguria e delle grigliate di pesce, anche se l’anguria è più piccola per via del caldo, il pesce è importato e la carbonella costa un occhio della testa perché il barbecue se la contende con i bruciatori delle centrali elettriche. Ma a noi cosa importa? Certo, il povero Draghi simpatico non è (anche se lui ce la mette tutta per sembrarlo), ma ieri abbiamo assistito alla rivincita dei Salvini e dei Calderoli e dei loro mesti epigoni (pare che Conte, in preda a schizofrenia, abbia cambiato idea ...