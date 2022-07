Crisi di governo, Draghi in carica per il disbrigo degli affari correnti: cosa significa (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. Si va verso lo scioglimento del Parlamento e verso nuove elezioni, previste per i primi di ottobre. L'attuale esecutivo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Marioha rassegnato le dimissioni irrevocabili. Si va verso lo scioglimento del Parlamento e verso nuove elezioni, previste per i primi di ottobre. L'attuale esecutivo rimarrà inper il. L'articolo .

