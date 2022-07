Crisi di governo, Di Maio: «Esecutivo buttato giù da chi strizza l’occhiolino a Putin» – Il video (Di giovedì 21 luglio 2022) «Da oggi esistono due tipologie di forze politiche: ci sono quelli che tifavano per l’Italia e quelli che hanno scommesso contro l’Italia». Così ha commentato l’esito della Crisi di governo Luigi di Maio, leader di Insieme per il Futuro, dopo l’uscita dal Movimento 5 Stelle. Tra questi – ha aggiunto il Ministro degli Esteri – «sicuramente c’è il partito di Conte – che non è più il Movimento 5 Stelle e poi c’è il partito della Lega di Matteo Salvini». Di Maio ha sentenziato: «Non è un caso che il governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l’occhiolino a Vladimir Putin». Il Ministro degli Esteri ha poi detto la sua sulla prospettiva dalle elezioni anticipate: «Prima si va a a votare e meglio è», aggiungendo poi: ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) «Da oggi esistono due tipologie di forze politiche: ci sono quelli che tifavano per l’Italia e quelli che hanno scommesso contro l’Italia». Così ha commentato l’esito delladiLuigi di, leader di Insieme per il Futuro, dopo l’uscita dal Movimento 5 Stelle. Tra questi – ha aggiunto il Ministro degli Esteri – «sicuramente c’è il partito di Conte – che non è più il Movimento 5 Stelle e poi c’è il partito della Lega di Matteo Salvini». Diha sentenziato: «Non è un caso che ilsia statogiù da due forze politiche chenoa Vladimir». Il Ministro degli Esteri ha poi detto la sua sulla prospettiva dalle elezioni anticipate: «Prima si va a a votare e meglio è», aggiungendo poi: ...

