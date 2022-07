Crisi di governo - Dalle accise sui carburanti alla gigafactory di Termoli, cosa cambia senza Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi e la caduta del governo arrivano in un momento critico per l'Italia, alle prese con la ripresa dei contagi da coronavirus, una Crisi energetica imprevedibile, tassi di inflazione quasi a doppia cifra, virulente tensioni geopolitiche internazionali, effetti destabilizzanti della guerra in Ucraina e la difficile ripresa economica. Le conseguenze si misureranno nelle prossime settimane, ma è certo che saranno gli italiani a pagare, così come gli automobilisti e i lavoratori legati al mondo delle quattro ruote. A rischio il Pnrr. La Crisi, culminata ieri con alcuni eventi senza precedenti nella storia della democrazia italiana, è stata accolta in modo decisamente negativo non solo da molti politici e rappresentanti della società civile, ma anche, se non soprattutto, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 luglio 2022) Le dimissioni di Marioe la caduta delarrivano in un momento critico per l'Italia, alle prese con la ripresa dei contagi da coronavirus, unaenergetica imprevedibile, tassi di inflazione quasi a doppia cifra, virulente tensioni geopolitiche internazionali, effetti destabilizzanti della guerra in Ucraina e la difficile ripresa economica. Le conseguenze si misureranno nelle prossime settimane, ma è certo che saranno gli italiani a pagare, così come gli automobilisti e i lavoratori legati al mondo delle quattro ruote. A rischio il Pnrr. La, culminata ieri con alcuni eventiprecedenti nella storia della democrazia italiana, è stata accolta in modo decisamente negativo non solo da molti politici e rappresentanti della società civile, ma anche, se non soprattutto, ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - sluchetti : RT @Adnkronos: +++ Crisi di governo: #Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi, esecutivo in carica per affari correnti +++ - IPopolino : RT @BubuCc3: Finisce l'era #Draghi, l'uomo dei poteri forti dal fare dittatoriale. Un'esperienza fallimentare. Complimenti a @matteorenzi c… -