Crisi di governo, Alessandra Gallone: “Non siamo pazzi. Era più facile fingersi morti” (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Draghi bis? Molto difficile, troppo. Praticamente impossibile. Se si potesse anche solo, lontanamente, poter immagine di scommettere sulle prossime ore, decisive, per il governo, questa sarebbe la quota data come più alta, quella che frutterebbe la maggior quantità di denari da portare a casa. Ma, come tutti i sogni, almeno per chi ci crede, restano parte dell’Iperuranio. E se prima al Premier, ormai ex, toccava fare la conta, ora la palla passa al Presidente. Le sorti del Paese, a dimissioni confermate nella mattinata di giovedì, sono nella mai di Sergio Mattarella che, c’è da immaginare, ancora una volta vestirà le parti del problem solving, con la piccola differenza che il problema non l’ha generato lui. Come sempre. E a questo punto, il dado sembra davvero tratto, con il voto alle porte. Tutti gli scenari alternativi sono praticamente venuti meno e l’unica via ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Draghi bis? Molto difficile, troppo. Praticamente impossibile. Se si potesse anche solo, lontanamente, poter immagine di scommettere sulle prossime ore, decisive, per il, questa sarebbe la quota data come più alta, quella che frutterebbe la maggior quantità di denari da portare a casa. Ma, come tutti i sogni, almeno per chi ci crede, restano parte dell’Iperuranio. E se prima al Premier, ormai ex, toccava fare la conta, ora la palla passa al Presidente. Le sorti del Paese, a dimissioni confermate nella mattinata di giovedì, sono nella mai di Sergio Mattarella che, c’è da immaginare, ancora una volta vestirà le parti del problem solving, con la piccola differenza che il problema non l’ha generato lui. Come sempre. E a questo punto, il dado sembra davvero tratto, con il voto alle porte. Tutti gli scenari alternativi sono praticamente venuti meno e l’unica via ...

