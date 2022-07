Crisi alimentare alle porte d’Europa, ma la Cina aumenta la produzione di grano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – La comunità internazionale sta affrontando una delle più grandi Crisi economiche e alimentari che riguardano da vicino tanto l’Africa, quanto l’Europa. Prima che la carestia, dovuta soprattutto alla carenza della produzione di grano, dilaghi nel mondo, gli stati membri della Ue stanno correndo ai ripari in cerca di valide soluzioni. Così almeno dicono. L’attuale aumento del caldo torrido che sta investendo il vecchio continente, ormai ostaggio di siccità e continui incendi che mandano in cenere ettari e ettari di campi, non sta certo aiutando. Il blocco del granaio d’Europa Prima che la Russia attaccasse l’Ucraina, quest’ultima, indicata come il granaio d’Europa, era in grado di esportare fino a 6 milioni di tonnellate di cereali al mese. Adesso però le esportazioni dal paese sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – La comunità internazionale sta affrontando una delle più grandieconomiche e alimentari che riguardano da vicino tanto l’Africa, quanto l’Europa. Prima che la carestia, dovuta soprattutto alla carenza delladi, dilaghi nel mondo, gli stati membri della Ue stanno correndo ai ripari in cerca di valide soluzioni. Così almeno dicono. L’attuale aumento del caldo torrido che sta investendo il vecchio continente, ormai ostaggio di siccità e continui incendi che mandano in cenere ettari e ettari di campi, non sta certo aiutando. Il blocco del granaioPrima che la Russia attaccasse l’Ucraina, quest’ultima, indicata come il granaio, era in grado di esportare fino a 6 milioni di tonnellate di cereali al mese. Adesso però le esportazioni dal paese sono ...

