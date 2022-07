Creme solari e dopo sole | da quelle anti-age a quelle illuminanti | 4 prodotti must have

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Epidermide sana, luminosa e perfettamente abbronzata? Ecco 4da portare in vacanza Le vacanze sono ormai alle porte e nonostante il poco tempo a disposizione è possibile ottenere un’abbronzatura perfetta, sana e luminosa utilizzando 4differenti durante le rispettive fasi della giornata: mattino, pomeriggio, crepuscolo, notte. FASE 1- ESPOSIZIONE CON LYUDE’ Durante l’esposizione solare – soprattutto durante le ore più calde della giornata – è importate proteggere la pelle con un prodotto specifico e alti age. Per mantenere la pelle giovane Lyudè propone una formula innovativae invecchiamento a base di Citrus Australasica, Aloe, Vitamina E e Calendula. Si tratta della crema protettiva idratante e lenitiva 50 SPF, perfetta per donare al viso un’abbronzatura intensa lasciando l’epidermide ...