Cozzoli: "Lo sport è il migliore investimento per il futuro" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Ringrazio l'Istituto per il Credito sportivo per questa iniziativa a cui sport e Salute ha voluto contribuire perché lo sport e lo dico da sempre è il migliore investimento per il futuro perché non c'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Ringrazio l'Istituto per il Creditoivo per questa iniziativa a cuie Salute ha voluto contribuire perché loe lo dico da sempre è ilper ilperché non c'...

telodogratis : Cozzoli: “Lo sport è il migliore investimento per il futuro” - zazoomblog : Cozzoli: Lo sport è il migliore investimento per il futuro - #Cozzoli: #sport #migliore - zazoomblog : Ultime Notizie – Cozzoli: “Lo sport è il migliore investimento per il futuro” - #Ultime #Notizie #Cozzoli: #sport - TV7Benevento : Cozzoli: 'Lo sport è il migliore investimento per il futuro' - - LocalPage3 : Cozzoli: 'Lo sport è il migliore investimento per il futuro' -