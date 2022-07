Cozzoli: "Lo sport è il migliore investimento per il futuro" (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio l'Istituto per il Credito sportivo per questa iniziativa a cui sport e Salute ha voluto contribuire perché lo sport e lo dico da sempre è il migliore investimento per il futuro perché non c'è un settore green, sostenibile, a chilometro zero che dia socialità, che unisce come lo sport. Noi come sport e Salute penso che abbiamo dato un bel contributo a questi dati, a questo rapporto penso soltanto ai 2 miliardi e 300 milioni che in tre anni sono stati scaricati sullo sport, penso ai 200mila collaboratori sportivi che noi abbiamo supportato negli anni della pandemia, pensi ai 1681 comuni che beneficeranno di sport nei parchi, penso alle 4mila società ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio l'Istituto per il Creditoivo per questa iniziativa a cuie Salute ha voluto contribuire perché loe lo dico da sempre è ilper ilperché non c'è un settore green, sostenibile, a chilometro zero che dia socialità, che unisce come lo. Noi comee Salute penso che abbiamo dato un bel contributo a questi dati, a questo rapporto penso soltanto ai 2 miliardi e 300 milioni che in tre anni sono stati scaricati sullo, penso ai 200mila collaboratoriivi che noi abbiamo supportato negli anni della pandemia, pensi ai 1681 comuni che beneficeranno dinei parchi, penso alle 4mila società ...

