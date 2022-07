Covid oggi Abruzzo, 2.672 contagi e 4 morti: bollettino 21 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.672 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 luglio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio emergenza sale così, al netto dei riallineamenti, a 486.176. Il totale dei decessi sale a 3.426. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 431836 dimessi/guariti (+1.361 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50.914 (+1.307 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari (2.406.513 in totale dall’inizio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.672 i nuovida coronavirus21in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Il totale dei casi nella regione da inizio emergenza sale così, al netto dei riallineamenti, a 486.176. Il totale dei decessi sale a 3.426. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 431836 dimessi/guariti (+1.361 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 50.914 (+1.307 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari (2.406.513 in totale dall’inizio ...

