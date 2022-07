Covid Lazio | il bollettino di oggi 21 luglio | oltre 6 800 i nuovi casi | la situazione negli Ospedali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un leggero calo neipositivi ma comunque contagi che si mantengono intorno a quota 7.000 (6.833 quelli odierni, 319 in meno rispetto aldi ieri). Quattro le persone ricoverate in Ospedale nelle ultime 24 ore mentre si registra un calo nelle terapie intensive (-2) rispetto al precedente aggiornamento. Nove purtroppo i morti. Coronavirus nellaPer quanto riguarda laadnelci sono 1.078 persone ricoverate nei reparti ordinari (non gravi) e 69 persone in terapia intensiva. Iattualmente positivi si attestano a quota 229.822. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie per ciò che ...