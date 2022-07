Cos’è questa storia che «a luglio ha sempre fatto caldo» e che non dobbiamo «sacrificarci all’ideologia» (Di giovedì 21 luglio 2022) Articolo di taglio alto su Il Foglio del 20 luglio. Giuliano Ferrara lo firma. Il titolo scelto da una testata che, spesso, viene considerata piuttosto scettica sul concetto di cambiamento climatico, è: A luglio fa caldo da secoli, facciamocene una ragione con lo stile asettico dei bollettini dell’Aeronautica, invece di sacrificarci all’ideologia. All’interno dell’articolo, il fondatore della testata invita a soffermarsi sul concetto di “caldo a luglio” e a leggere, appunto, i bollettini meteorologici che parlano di punte di 38° per quanto riguarda le temperature, ma anche di “regime di brezza” in alcune località. Il sottinteso è che – secondo questi toni – la questione climatica, almeno per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo, sarebbe molto meno devastante ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022) Articolo di taglio alto su Il Foglio del 20. Giuliano Ferrara lo firma. Il titolo scelto da una testata che, spesso, viene considerata piuttosto scettica sul concetto di cambiamento climatico, è: Afada secoli, facciamocene una ragione con lo stile asettico dei bollettini dell’Aeronautica, invece di. All’interno dell’articolo, il fondatore della testata invita a soffermarsi sul concetto di “” e a leggere, appunto, i bollettini meteorologici che parlano di punte di 38° per quanto riguarda le temperature, ma anche di “regime di brezza” in alcune località. Il sottinteso è che – secondo questi toni – la questione climatica, almeno per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo, sarebbe molto meno devastante ...

