Cos'è il comportamento passivo aggressivo e come riconoscerlo (Di giovedì 21 luglio 2022) Esprimere le emozioni, soprattutto quelle negative, non è facile. In alcuni casi, piuttosto che ammettere che qualcosa ci ha ferito o ci ha fatto arrabbiare, ci trinceriamo dietro silenzi, atteggiamenti ostili o azioni negative deliberatamente mirate ad esprimere le sensazioni negative che proviamo senza farlo direttamente. Questo comportamento ha un nome: si chiama passivo aggressivo e fa male a noi e ai nostri rapporti. Cos'è il comportamento passivo aggressivo? Il comportamento passivo aggressivo è un tipo di aggressione indiretta che permette a una persona di esprimere rabbia ed emozioni correlate senza comunicare direttamente questi sentimenti. Si tratta di un meccanismo di coping comune, che molte persone ...

