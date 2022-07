Cosa ne sarà dell’alleanza tra Pd e M5S? Le parole di Letta (Di giovedì 21 luglio 2022) A dare per buone le dichiarazioni rilasciate dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini a inizio luglio, l’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle sarebbe da ritenersi conclusa già nel momento in cui i grillini hanno fatto mancare il loro voto di fiducia sul dl Aiuti. “Da qui alle elezioni – aveva detto l’autorevole esponente dem dell’esecutivo – per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residua possibilità di andare al proporzionale”. La linea di Enrico Letta in piena crisi di governo è però – almeno per adesso – meno netta. Tenendo conto dell’imminente campagna elettorale che sta per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) A dare per buone le dichiarazioni rilasciate dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini a inizio luglio, l’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle sarebbe da ritenersi conclusa già nel momento in cui i grillini hanno fatto mancare il loro voto di fiducia sul dl Aiuti. “Da qui alle elezioni – aveva detto l’autorevole esponente dem dell’esecutivo – per andare insieme aldobbiamo stare dalla stessa parte, se ciuna rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residua possibilità di andare al proporzionale”. La linea di Enricoin piena crisi di governo è però – almeno per adesso – meno netta. Tenendo conto dell’imminente campagna elettorale che sta per ...

