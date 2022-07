Cosa farà Mattarella dopo le dimissioni di Draghi: le camere da sciogliere, il voto anticipato e un discorso agli italiani (Di giovedì 21 luglio 2022) Ora è il momento delle dimissioni irrevocabili. Se il Quirinale aveva rimandato Draghi alle camere nel giorno in cui il premier era salito una prima volta al Colle per lasciare, oggi SuperMario andrà a Montecitorio alle 9 per poi fare visita a Mattarella e lasciare. Finisce così l’esperienza del governo dell’ex Bce – anche se c’è la possibilità che rimanga in carica per gli affari correnti – e l’unica via ormai sono le elezioni anticipate. La data più probabile è, ad oggi, quella del 2 ottobre. Ma c’è anche l’ipotesi 25 settembre. E persino la possibilità che il presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto il premier per la procedura di dimissione si possa prendere qualche giorno prima di sciogliere formalmente le camere. Per poter entrare nei 70 giorni che al ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Ora è il momento delleirrevocabili. Se il Quirinale aveva rimandatoallenel giorno in cui il premier era salito una prima volta al Colle per lasciare, oggi SuperMario andrà a Montecitorio alle 9 per poi fare visita ae lasciare. Finisce così l’esperienza del governo dell’ex Bce – anche se c’è la possibilità che rimanga in carica per gli affari correnti – e l’unica via ormai sono le elezioni anticipate. La data più probabile è, ad oggi, quella del 2 ottobre. Ma c’è anche l’ipotesi 25 settembre. E persino la possibilità che il presidente della Repubblica,aver ricevuto il premier per la procedura di dimissione si possa prendere qualche giorno prima diformalmente le. Per poter entrare nei 70 giorni che al ...

ninobagala : RT @cotrozzi_lisa: Una cosa è certa: nessuno ci farà rimanere in silenzio! Siamo pronti a dare voce a tutti quei cittadini che oggi sono sc… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: La data segnata è il 2 ottobre. Oggi un intervento. Per dire la sua sulla crisi. E preparare un paracadute per l’Italia http… - Open_gol : La data segnata è il 2 ottobre. Oggi un intervento. Per dire la sua sulla crisi. E preparare un paracadute per l’It… - FrancoZerlenga : Chiarezza : anche intelligenti e stimati amici italiani continuano a chiedersi cosa fara’ il Pd ora in Sicilia . Si… - GZagaglia : RT @ErreraGiovanni: Adesso dopo la caduta del governo Draghi vediamo cosa farà il Vs PdR....Sicuramente sarà nero per non essere potuto ess… -