Cortina capitale della ristorazione di montagna

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tra momenti dedicati al palato e incontri con i protagonisti del territorio per conoscere sapori, sfide e prospettive di un settore chiave per l’economia d’alta quota, il 10 e 11 settembrediventa, per la sesta volta, ladi. Protagonistasesta edizione di The Queen of Taste sarà l’incontro “Il coraggiodifferenza”, in programma domenica mattina: una serie di talk con ospiti nazionali e internazionali, per accendere i riflettori sull’importanzadicome incubatrice di talenti e catalizzatore dello sviluppo rurale locale. «Vogliamo chediventi un punto di incontro e di riferimento per tutta la cucina italiana ...