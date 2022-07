Corriere dello Sport – Milan su De Ketelaere | Maldini dopo il blitz | “Proviamo a chiudere”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 00:23:10 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Ilnon strappa ancora in sì del Bruges per Charles De, il trequartista che la dirigenza vuole regalare a Stefano Pioli, ma c’è fiducia nell’ambiente rossonero. Paolo, insieme a Ricky Massara, è stato oggi in Belgio per un faccia a faccia con la dirigenza belga. Appena tornati a Linate, i due sono stati intercettati dai giornalisti esi è espresso piuttosto positivamente sull’andamento della trattativa.: “E’ andata bene, c’è fiducia”ha detto infatti: “Com’è andata? Bene. C’è fiducia. Intenzione di? Ci”. Il colloquio è stato “cordiale e interlocutorio”. I belgi hanno ribadito ...