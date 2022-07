Coronavirus | oggi in Italia 80 653 casi e 157 decessi

simcopter : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna Leggi la notizia ?? - infoitsalute : Bollettino Covid, oggi in Italia 80.653 contagi e 157 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 21 luglio - Marilenapas : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna Leggi la notizia ?? - puglianotizie24 : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 21 luglio 2022 - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna Leggi la notizia ?? -

Gli italiani positivi alsono attualmente 1.455.821, rispetto a ieri 3.555 in meno. In totale sono 20.467.349 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.527. I ...Cagliari. Sono 2197 (di cui 1966 diagnosticati da antigenico) i nuovi casi di positività alSars - CoV - 2 confermatiin Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono nove (...Sono 80.653 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 86.067. Le ...Sono 5.911 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 30.961 tamponi processati. Ieri erano 6.236. Il tasso di positività ...