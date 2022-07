Corona virus: Italia, 1455821 attualmente positivi a test (-3555 in un giorno) con 170527 decessi (157) e 18841001 guariti (84933). Totale di 20467349 casi (80653) Dati della protezione civile: effettuati 366000 tamponi (Di giovedì 21 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1455821 attualmente positivi a test (-3555 in un giorno) con 170527 decessi (157) e 18841001 guariti (84933). Totale di 20467349 casi (80653) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 366000 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(157) e).di) proviene da Noi Notizie..

_TYPEONEGATIVE_ : Biden positivo al corona virus ....il karma non perdona - corona_tweet : RT @veneziana4: #coronavirus in due anni e mezzo, prima un illustre sconosciuto #conte e poi un banchiere hanno cavalcato l'onda di un viru… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 11.037 Isolamento domiciliare: 1.447.929 Attualmente positivi: 1.… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 9.112 di cui: Positivi all'… - RaffaeleGianni4 : @meltingmax @Sophie29259410 Non sui corona Virus ma sui malati terminali di cancro c'e' una bella differenza -