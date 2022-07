Convocazione del GLO con nomi studenti non può essere inviata a tutti i partecipanti. Rischio sanzioni Garante Privacy (Di giovedì 21 luglio 2022) Inviare il calendario del GLO con l'indicazione in chiaro dei nominativi di tutti gli alunni interessati può comportare una sanzione da parte del Garante per la Privacy se detti dati giungono a destinazione, anche se per errore ed in buona fede, a dei destinatari non corretti pur se coinvolti alle riunioni del GLO. Il provvedimento in commento è quello del Garante per la Privacy doc. web n. 9777156 del 28 aprile 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Inviare il calendario del GLO con l'indicazione in chiaro deinativi digli alunni interessati può comportare una sanzione da parte delper lase detti dati giungono a destinazione, anche se per errore ed in buona fede, a dei destinatari non corretti pur se coinvolti alle riunioni del GLO. Il provvedimento in commento è quello delper ladoc. web n. 9777156 del 28 aprile 2022. L'articolo .

