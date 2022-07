Convocati Juve summer tour, la lista di Allegri: otto assenti, ma quanti giovani! (Di giovedì 21 luglio 2022) Convocati Juve summer tour, le scelte di Massimiliano Allegri: otto gli esclusi, ma anche tanti giovani disponibili La Juventus ha diramato la lista dei Convocati per la tournée negli Stati Uniti che partità oggi. Allegri deve rinunciare a De Sciglio, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Ranocchia, Rabiot, Pjaca e Arthur, mentre sono presenti i nuovi Bremer, Di Maria e Pogba. 1 Szczesny 3 Bremer 6 Danilo 9 Vlahovic 10 Pogba 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 13 Rovella 14 McKennie 15 Gatti 17 Pellegrini 18 Kean 19 Bonucci 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 27 Locatelli 28 Zakaria 30 Soulé 33 Aké 34 Cudrig 36 Perin 40 Da Graca 41 Garofani 42 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022), le scelte di Massimilianogli esclusi, ma anche tanti giovani disponibili Lantus ha diramato ladeiper lanée negli Stati Uniti che partità oggi.deve rinunciare a De Sciglio, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Ranocchia, Rabiot, Pjaca e Arthur, mentre sono presenti i nuovi Bremer, Di Maria e Pogba. 1 Szczesny 3 Bremer 6 Danilo 9 Vlahovic 10 Pogba 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 13 Rovella 14 McKennie 15 Gatti 17 Pellegrini 18 Kean 19 Bonucci 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 27 Locatelli 28 Zakaria 30 Soulé 33 Aké 34 Cudrig 36 Perin 40 Da Graca 41 Garofani 42 ...

