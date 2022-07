Conte “Mi presenterò alle elezioni come leader del M5S” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' ovvio che mi presenterò a elezioni come leader del MoVimento”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Zona Bianca su Rete4. “Ci presenteremo ai cittadini per realizzare quelle misure che ieri non sono state neppure discusse”, ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' ovvio che midel MoVimento”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a Zona Bianca su Rete4. “Ci presenteremo ai cittadini per realizzare quelle misure che ieri non sono state neppure discusse”, ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

