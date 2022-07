Conte: «Draghi sprezzante, M5S messo alla porta: non c'erano le condizioni per proseguire» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il M5S al Senato è rimasto compatto, ma l'epilogo del governo Draghi sarà anche il bivio per molti grillini che da tempo non condividono la linea. E Giuseppe Conte ha provato a... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Il M5S al Senato è rimasto compatto, ma l'epilogo del governosarà anche il bivio per molti grillini che da tempo non condividono la linea. E Giuseppeha provato a...

GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lmisculin : Il PD è ormai diventato il partito del potere. Prima diceva “o Conte o niente”. Oggi si intesta gli appelli a difes… - luigiElquantum : RT @jacopo_iacoboni: Alle fine tre nomi, in questo ordine, affossano Draghi: Conte, l’avvocato del popolo Salvini, il Capitano Berlusconi,… - RobertoSignore7 : RT @universo_astro: @dariodangelo91 Per colpa di traditori come #Conte e le destre all'estero ci prenderanno tutti per imbecilli a lasciare… -