Conference League 2022/2023, i risultati: l’AZ vince 1-0 in Bielorussia. Cade il Tre Fiori (Di giovedì 21 luglio 2022) Va in archivio il secondo turno di qualificazione di Conference League. vince di misura l’AZ Alkmaar per 1-0 contro i bielorussi del Tuzla City. Netto 3-0 dei rumeni del Cluj contro l’Inter Escalades, squadra di Andorra. Lo Slavia Praga dilaga (4-0) in trasferta contro il St Joseph. Pareggio a reti inviolate invece in uno dei match più interessanti tra Slavia Praga e Viking. Proprio come l’altro match di lusso tra Lechia e Rapid Vienna. A sorpresa Cade il Paok che perde in trasferta 2-0 contro il Levski. Niente da fare per i sanmarinesi del Tre Fiori: vince il Torshavn, formazione delle Far Oer, per 1-0. Cade anche il Bate Borisov: sorride il Konyaspor che vince 3-0 in Bielorussia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Va in archivio il secondo turno di qualificazione didi misuraAlkmaar per 1-0 contro i bielorussi del Tuzla City. Netto 3-0 dei rumeni del Cluj contro l’Inter Escalades, squadra di Andorra. Lo Slavia Praga dilaga (4-0) in trasferta contro il St Joseph. Pareggio a reti inviolate invece in uno dei match più interessanti tra Slavia Praga e Viking. Proprio come l’altro match di lusso tra Lechia e Rapid Vienna. A sorpresail Paok che perde in trasferta 2-0 contro il Levski. Niente da fare per i sanmarinesi del Treil Torshavn, formazione delle Far Oer, per 1-0.anche il Bate Borisov: sorride il Konyaspor che3-0 in. SportFace.

