Concorso straordinario bis, verifica titoli di accesso. Nota USR Calabria (Di giovedì 21 luglio 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: l'USR Calabria "corre" per alcune classi di Concorso e richiede di integrare eventuali indicazioni non fornite nella domanda presentata entro il 16 giugno per il controllo del titolo di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: l'USR"corre" per alcune classi die richiede di integrare eventuali indicazioni non fornite nella domanda presentata entro il 16 giugno per il controllo del titolo di. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, verifica titoli di accesso. Nota USR Calabria - disagioperenne : @sery_s Ah ma te sei per la secondaria? Comunque per la secondaria in un gruppo mi é stato detto che ha priorità l'… - triplete103 : RT @triplete103: @pdnetwork @EnricoLetta ORA VOLETE I VOTI DELLA SCUOLA? DOPO IL CONCORSO STRAORDINARIO BIS? DOPO L'APPROVAZIONE DEL DL 36?… - triplete103 : @pdnetwork @EnricoLetta ORA VOLETE I VOTI DELLA SCUOLA? DOPO IL CONCORSO STRAORDINARIO BIS? DOPO L'APPROVAZIONE DEL… - lacittanews : Di redazione Immissioni in ruolo anno scolastico 2022- 23: i posti autorizzati dal MEF sono 94.130… -