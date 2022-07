Concorso segretari comunali 2021, 345 posti e 448 borsisti: online i punteggi della preselezione (Di giovedì 21 luglio 2022) *aggiornamento del 21/07/2022: si sono concluse ieri le prove preselettive del Concorso segretari comunali, formez.concorsismart.it indetto a novembre 2021. Sul sito ufficiale del Forme sono stati pubblicati i punteggi conseguiti da ciascun candidato partecipante alla prova, disponibili all’indirizzo, utilizzando le proprie credenziali SPID. Per tutti i candidati risultati idonei alla prova preselettiva, seguirà l’espletamento delle due prove scritte previste dal bando di Concorso. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’11/07/2022: sono stati pubblicati, per ciascuna sede di Concorso, i piani operativi per la gestione e lo svolgimento della prova preselettiva del corso-Concorso per segretari comunali, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 21 luglio 2022) *aggiornamento del 21/07/2022: si sono concluse ieri le prove preselettive del, formez.concorsismart.it indetto a novembre. Sul sito ufficiale del Forme sono stati pubblicati iconseguiti da ciascun candidato partecipante alla prova, disponibili all’indirizzo, utilizzando le proprie credenziali SPID. Per tutti i candidati risultati idonei alla prova preselettiva, seguirà l’espletamento delle due prove scritte previste dal bando di. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’11/07/2022: sono stati pubblicati, per ciascuna sede di, i piani operativi per la gestione e lo svolgimentoprova preselettiva del corso-per, ...

concorsando_it : Concorso Segretari Giustizia Amministrativa 2022 – 67 posti per assistenti – Aperto ai diplomati… - LeggiOggi_it : Sono stati pubblicati, per ciascuna sede di concorso, i piani operativi per la gestione e lo svolgimento della prov… -