Concorsi Università area tecnica e amministrativa | tutti i bandi attivi e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C. Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi. Di seguito il Manuale di Legislazione Universitaria per la preparazione dei Concorsi. Indice contenuti: Concorsi Università: requisiti generali Concorsi Università: prove ...

