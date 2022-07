Concita De Gregorio fa infuriare la preside di una scuola napoletana: “Sue parole degradanti. Arriva la prima che capita e ci offende mentre noi ci facciamo in quattro” (Di giovedì 21 luglio 2022) Un vero e proprio scivolone o solo una metafora non riuscita? Nel mirino Concita De Gregorio, giornalista e conduttrice di “In Onda” con David Parenzo. Accusata di anti-meridionalismo, snobismo e classismo. Tutta colpa di una frase pronunciata nel talk show in onda su La7, in riferimento al discorso tenuto ieri da Mario Draghi in Senato con “il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense“. Iperbole sottolineata da diversi utenti sui social, una frase che tenderebbe a sminuire gli istituti alberghieri, gli insegnanti ma anche la città napoletana. “Da queste parole insensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la scuola, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Un vero e proprio scivolone o solo una metafora non riuscita? Nel mirinoDe, giornalista e conduttrice di “In Onda” con David Parenzo. Accusata di anti-meridionalismo, snobismo e classismo. Tutta colpa di una frase pronunciata nel talk show in onda su La7, in riferimento al discorso tenuto ieri da Mario Draghi in Senato con “il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense“. Iperbole sottolineata da diversi utenti sui social, una frase che tenderebbe a sminuire gli istituti alberghieri, gli insegnanti ma anche la città. “Da questeinsensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti ...

GiovaQuez : Concita De Gregorio fa vedere la foto di Sanna Marin (????) al concerto e dice: 'Qui da noi abbiamo Meloni'. Lo sapp… - usai_vera : RT @durezzadelviver: Concita De Gregorio ieri in TV: “Draghi è come un professore di Harvard che si trova a insegnare all'alberghiero di Ma… - medicojunghiano : RT @perchetendenza: 'Massa Lubrense': Perché durante la puntata di ieri di #inondala7 Concita De Gregorio ha affermato che nel suo discorso… - GabrieleMarroni : RT @durezzadelviver: Concita De Gregorio ieri in TV: “Draghi è come un professore di Harvard che si trova a insegnare all'alberghiero di Ma… - medicojunghiano : RT @Moonlightshad1: Draghi come un professore di Harvard catapultato all’alberghiero di Massa Lubrense. La DS: “Aspetto le scuse, agiremo p… -