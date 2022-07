Compensi esami di Maturità: rilevazione aperta fino al 5 agosto, entro il 31 il pagamento. NOTA (Di giovedì 21 luglio 2022) Con NOTA 39370 del 21 luglio il Ministero comunica che l percorso “SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> esami di Stato Conclusivi del II ciclo” è disponibile la rilevazione che consente di presentare le richieste di risorse finanziarie da destinare al pagamento dei Compensi al personale che ha operato nelle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e nei consigli di classe per gli esami preliminari dei candidati esterni– a.s. 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Con39370 del 21 luglio il Ministero comunica che l percorso “SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni ->di Stato Conclusivi del II ciclo” è disponibile lache consente di presentare le richieste di risorse finanziarie da destinare aldeial personale che ha operato nelle commissioni per glidi Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e nei consigli di classe per glipreliminari dei candidati esterni– a.s. 2021/22. L'articolo .

