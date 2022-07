Come proteggere i risparmi dopo caduta del governo Draghi: cosa ridurre e cosa aumentare (Di giovedì 21 luglio 2022) Dimissioni del governo Draghi ed elezioni politiche antipate hanno un costo per gli investitori che, considerando anche le turbolenze globali, avrebbero a fatto a mano di questo ennesimo fattore di rischio domestico. Le liturgie della politica, però, sono completamente diversa dalle esigenze degli investitori e allora tanto vale prendere atto della situazione e passare già alla fase due: Come investire dopo le dimissioni di Draghi? quali sono le asset-class da vendere e quali quelle da comprare? Come modificare la composizione del proprio portafoglio di investimento? Sono questi gli interrogativi concreti che un investitore deve affrontare per navigare in un mare reso ancora più tumultuoso dalla caduta del governo italiano. Prima di ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Dimissioni deled elezioni politiche antipate hanno un costo per gli investitori che, considerando anche le turbolenze globali, avrebbero a fatto a mano di questo ennesimo fattore di rischio domestico. Le liturgie della politica, però, sono completamente diversa dalle esigenze degli investitori e allora tanto vale prendere atto della situazione e passare già alla fase due:investirele dimissioni di? quali sono le asset-class da vendere e quali quelle da comprare?modificare la composizione del proprio portafoglio di investimento? Sono questi gli interrogativi concreti che un investitore deve affrontare per navigare in un mare reso ancora più tumultuoso dalladelitaliano. Prima di ...

