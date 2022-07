Come funziona Garanzia SupportItalia, nuovo strumento di Sace (Di giovedì 21 luglio 2022) Al via domani Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) per sostenere, attraverso la Garanzia di Sace e la controGaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. Il quadro macroeconomico globale in cui si inserisce questa misura è, infatti, profondamente segnato dagli impatti della guerra in corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime – essendo Russia e Ucraina due fornitori strategici nei settori dell’agricoltura, ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Al via domani, ilstraordinario previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) per sostenere, attraverso ladie la controdello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. Il quadro macroeconomico globale in cui si inserisce questa misura è, infatti, profondamente segnato dagli impatti della guerra in corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime – essendo Russia e Ucraina due fornitori strategici nei settori dell’agricoltura, ...

ivanscalfarotto : Comunque la Senatrice Castellone che continua a non capire cos’è e come funziona un voto di fiducia è veramente sconcertante. - mannocchia : come funziona la fil’tratsiia russa, i campi dove i civili vengono schedati ho raccolto la testimonianza di Leonid… - PagellaPolitica : Le cose più importanti da sapere sul “Rosatellum”, che salvo sorprese giocherà un ruolo di primo piano alle prossim… - hoavutolerose : @tommicavagna Tu evidentemente dovresti studiare un secondo come funziona la società perchè tutta questa ingenuità… - giusyiorlano : #Acconto sulla #liquidazione del #danno : parola all'esperto di -