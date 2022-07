Come capire se si ha un’infezione intima e cosa fare (Di giovedì 21 luglio 2022) Le infezioni intime rappresentano un disturbo femminile che può essere provocato dall’azione, ad esempio, di funghi, batteri, virus. La vagina, Come il nostro intestino, è popolata da numerosi microrganismi che vanno a costituire quella che viene definita “flora vaginale”. Normalmente, questi microrganismi sono in equilibrio tra loro (microbioma vaginale) e agiscono proteggendoci da altri microrganismi patogeni. Ci sono però fattori che possono provocare cambiamenti all’interno della flora (Come l’uso di antibiotici, le infezioni intestinali, lo stress): in questi casi, alcuni batteri e funghi possono avere il sopravvento e causare disturbi rilevanti. Le infezioni intime sono piuttosto frequenti e fastidiose poiché si manifestano attraverso sintomi Come bruciore, dolore, arrossamento, fuoriuscita di secrezioni. Ce ne sono diverse, tra ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Le infezioni intime rappresentano un disturbo femminile che può essere provocato dall’azione, ad esempio, di funghi, batteri, virus. La vagina,il nostro intestino, è popolata da numerosi microrganismi che vanno a costituire quella che viene definita “flora vaginale”. Normalmente, questi microrganismi sono in equilibrio tra loro (microbioma vaginale) e agiscono proteggendoci da altri microrganismi patogeni. Ci sono però fattori che possono provocare cambiamenti all’interno della flora (l’uso di antibiotici, le infezioni intestinali, lo stress): in questi casi, alcuni batteri e funghi possono avere il sopravvento e causare disturbi rilevanti. Le infezioni intime sono piuttosto frequenti e fastidiose poiché si manifestano attraverso sintomibruciore, dolore, arrossamento, fuoriuscita di secrezioni. Ce ne sono diverse, tra ...

Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - AlfredoPedulla : #KK: se il #Napoli decidesse di cederlo, #Chelsea (come detto ieri sera) oggi più di qualsiasi altro club. Oggi. Ma… - teatrolafenice : Ascoltiamo 'Pagodes' dalle 'Estampes' di Claude Debussy giusto per capire anche da questi 2 minuti come il pianofor… - Manolo19973 : RT @InterHubOff: ???? Gosens fatica a ritrovare la forma e l'Inter vuole capire quante garanzie possa dare il tedesco. Non è da escludere un… - meniasalgado1 : RT @claudiovelardi: Scusate, ma non mi accodo al diluvio di commenti sdegnati, proteste, lamentazioni. Preferirei cercare di capire se tutt… -