Colloquio esclusivo con Berlusconi | “Draghi non lo abbiamo cacciato noi | se ne è voluto andare lui | ne aveva le scatole piene” E aggiunge | “Io al seguito di Salvini? Non scherziamo | tra me e lui io prevalgo per intelligenza | competenza ed esperienza Gelmini e Brunetta? Irriconoscenti | non hanno futuro”

il_piccolo : Colloquio esclusivo con Berlusconi: “Draghi non lo abbiamo cacciato noi, se ne è voluto andare lui, ne aveva le sca… - CorriereAlpi : Colloquio esclusivo con Berlusconi: “Draghi non lo abbiamo cacciato noi, se ne è voluto andare lui, ne aveva le sca… - messveneto : Colloquio esclusivo con Berlusconi: “Draghi non lo abbiamo cacciato noi, se ne è voluto andare lui, ne aveva le sca… -

La Stampa

... era appena uscito da undi un'ora col premier Mario Draghi. È la goccia che fa traboccare il vaso. Tutto il Centrodestra interpreta questo incontrocon Letta e non con ognuno dei ...Nelfra le tre Potenze regionali, incentrato sul conflitto in Siria (argomento sul quale ci soffermeremo in questo articolo in modo) insieme ad altre diverse altre questioni (piano UN ... Colloquio esclusivo con Berlusconi: “Draghi non lo abbiamo cacciato noi, se ne è voluto andare lui, ne aveva le scatole piene”. E aggiunge: “Io al seguito di Salvini Non scherziamo, tra me e lui io prevalgo per intelligenza, competenza ed esperienza. Gelmini L'agente di Bremer è atteso in Italia per prendere parte alle contrattazioni, intanto l'Inter deve presentare l'offerta finale entro il pomeriggio ...