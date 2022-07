“Col mio corpo faccio il cavolo che voglio”: Sabrina Salerno senza peli sulla lingua | Ma le femministe a Bilbao.. (Di giovedì 21 luglio 2022) Era il 1991 quando la Salerno cantava “Oltre alle gambe c’è di più”, ma quel grido di liberazione al femminile non sempre è stato apprezzato dalle donne. Come quell’episodio che la vide coinvolta a Bilbao con un gruppo di femministe a dir poco agguerrite Sono passati 31 anni circa dalla pubblicazione di un brano destinato a fare storia: “Siamo Donne” di Sabrina Salerno. Un pezzo indubbiamente iconico, che diede per altro vita a un altrettanto iconico duo: quello con Jo Squillo. Oggi siamo soliti interpretarlo come un grido di libertà, una sorta di rivincita ancora dal sapore anni ’80 nei confronti di costumi e cultura italiani che, nonostante la rivoluzione sessantottina, non volevano saperne di cambiare e continuavano a mantenere inalterata una forte tendenza patriarcale. Ai tempi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Era il 1991 quando lacantava “Oltre alle gambe c’è di più”, ma quel grido di liberazione al femminile non sempre è stato apprezzato dalle donne. Come quell’episodio che la vide coinvolta acon un gruppo dia dir poco agguerrite Sono passati 31 anni circa dalla pubblicazione di un brano destinato a fare storia: “Siamo Donne” di. Un pezzo indubbiamente iconico, che diede per altro vita a un altrettanto iconico duo: quello con Jo Squillo. Oggi siamo soliti interpretarlo come un grido di libertà, una sorta di rivincita ancora dal sapore anni ’80 nei confronti di costumi e cultura italiani che, nonostante la rivoluzione sessantottina, non volevano saperne di cambiare e continuavano a mantenere inalterata una forte tendenza patriarcale. Ai tempi, ...

SrlArt : @PBerizzi Sì però devono esserci delle alternative e il PD, col mio 'caro' compagno di scuola Letta sta veramente t… - fakedidylan : sempre col mio nome in bocca tu - DonLega : @pdnetwork io non dimentico che volevate/volete un accordo col M5S. Non avrete mai più il mio voto. #maipiùpd - Huaira_Runa : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! 'Ladra del mio tempo' Col nastro del Pensiero io catturo ciò che sono per sentieri di campagna c… - LaConte16747990 : @Silvia_Mio86 Mio marito ingegnere senza lavoro da 10 anni (troppo vecchio) si arrangia da autonomo con lavoretti.… -