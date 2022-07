Cnr, tornado in Italia: le regioni tirreniche sono quelle più a rischio (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Lazio è al primo posto, seguito da Puglia e Calabria. A rischio anche la Pianura Padana. "Bassa pressione e venti caldi da sud-ovest permettono in alcuni casi di prevedere questi fenomeni" Leggi su repubblica (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Lazio è al primo posto, seguito da Puglia e Calabria. Aanche la Pianura Padana. "Bassa pressione e venti caldi da sud-ovest permettono in alcuni casi di prevedere questi fenomeni"

