Claudio Sona scartato da tutti i reality | la sua motivazione

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ladiè stato un tronista di Uomini e Donne nell’edizione andata in onda nel 2016. In questi giorni ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato dei. In particolare del motivo, secondo lui, per il quale nonostante i suoi sforzi nessuno lo abbia mai scelto per prendere L'articolo proviene da Novella 2000.

isa73cal : - BITCHYFit : Claudio Sona scartato da tutti i reality: “Cercano storie strappalacrime, io gay diverso dagli stereotipi che appai… - ettapancetta : @sona_claudio Stupendo ?? - mariacarbone261 : @sona_claudio Stupendo ???????????? - Lucia05337873 : @sona_claudio Siete stupendi speciali bellissimi amori grandi ???? -

Essere scartati ripetutamente ai provini per i reality più famosi, dal GF Vip all' Isola dei Famosi , non deve essere una bella sensazione. Lo sa bene, ex tronista del primo trono gay di Uomini e Donne . In una intervista a Pipol Tv , l'ex tronista ha spiegato come mai, a suo dire, sarebbe sempre stato scartato dai casting. Ex tronista ...'escluso' dai reality: 'Mi chiedo perché...'continua a sognare il ritorno in tv, ma per il momento deve accontentarsi dei ricordi collezionati al dating show di Maria De ...Claudio Sona sogna il ritorno in tv ma le porte dei reality show restano chiuse, almeno per ora: "Perché non faccio reality Un motivo c'è..." ...L'ex tronista e modello si svela sui provini fatti negli anni per prendere parte ai reality show ed esprime le sue perplessità ...