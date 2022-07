Cinema e carcere, De Raho incontra i detenuti di Poggioreale (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si evade, figurativamente, dal carcere grazie alla settima arte. Al via “Cinema dentro e fuori” nella Casa Circondariale di Poggioreale a Napoli, un ciclo di incontri curato dall’associazione Arci Movie e dal CPIA, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, Napoli Città 2. Tra i numerosi appuntamenti anche l’incontro dei detenuti con il magistrato Federico Cafiero De Raho. Fino a 30 agosto 2022 le persone private dalle libertà ospitate nel carcere “Giuseppe Salvia” di Poggioreale partecipano alle lezioni tenute da Roberto D’Avascio e Maria Teresa Panariello, rispettivamente Presidente e responsabile della progettazione dell’associazione Arci Movie Napoli. L’obiettivo è parlare e raccontare di Cinema così da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si evade, figurativamente, dalgrazie alla settima arte. Al via “dentro e fuori” nella Casa Circondariale dia Napoli, un ciclo di incontri curato dall’associazione Arci Movie e dal CPIA, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, Napoli Città 2. Tra i numerosi appuntamenti anche l’incontro deicon il magistrato Federico Cafiero De. Fino a 30 agosto 2022 le persone private dalle libertà ospitate nel“Giuseppe Salvia” dipartecipano alle lezioni tenute da Roberto D’Avascio e Maria Teresa Panariello, rispettivamente Presidente e responsabile della progettazione dell’associazione Arci Movie Napoli. L’obiettivo è parlare e raccontare dicosì da ...

toscani65652 : Iran, condannato a 6 anni di carcere il regista dissidente Jafar Panahi - medicojunghiano : RT @pleporace: Jafar #Panahi maestro del #cinema iraniano, premiato a Cannes e Venezia, deve scontare 6 anni di carcere per aver girato un… - IlianRagman : RT @pleporace: Jafar #Panahi maestro del #cinema iraniano, premiato a Cannes e Venezia, deve scontare 6 anni di carcere per aver girato un… - raffanchio : RT @pleporace: Jafar #Panahi maestro del #cinema iraniano, premiato a Cannes e Venezia, deve scontare 6 anni di carcere per aver girato un… - pleporace : Jafar #Panahi maestro del #cinema iraniano, premiato a Cannes e Venezia, deve scontare 6 anni di carcere per aver g… -