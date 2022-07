Cinema, Ana de Armas: 'Non c'è necessità di un Bond donna' - Magazine - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Scena da 'No Time To Die' - Foto: Eon Productions/Metro - Goldwyn - Mayer Ancora non sappiamo chi sarà il nuovo James Bond dopo l'abbandono di Daniel Craig, ma Ana de Armas sostiene che non dovrebbe ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Scena da 'No Time To Die' - Foto: Eon Productions/Metro - Goldwyn - Mayer Ancora non sappiamo chi sarà il nuovo Jamesdopo l'abbandono di Daniel Craig, ma Ana desostiene che non dovrebbe ...

comingsoonit : #AnaDeArmas, nel cast dell'ultimo No Time to Die, dice la sua sulla prospettiva di un #JamesBond 007 al femminile:… - momyd7 : Okasari ana vellali cinema malli akkade chudali frame to frame - rtamacc : chissà se riesco ad andare al cinema sia per the gray man che per the forgiven, lo devo fare per ana e jessica - paaarth319 : @melodramussy someone tell ana acche cinema ko hate karne se personality nahi banti - CinemApp_Cinema : #KnivesOut: #JamieLeeCurtis pensava che #AnadeArmas fosse 'inesperta' e 'poco sofisticata' -