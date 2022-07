Lopinionista : 'Cielo incluso' le opere di Maria Grazia Tata e Salvatore Di Vilio a Viterbo - FareculturaMag : A Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino (VT) la mostra “Cielo incluso” con le opere di Maria Grazia Tata e le… - FashionluxuryI : Cielo incluso. Opere di Maria Grazia Tata Fotografie di Salvatore Di Vilio Testo di Massimiliano Palmesano Inaugura… - OltreleColonne : Cielo incluso, la mostra con le opere di Maria Grazia Tata e Fotografie di Salvatore Di Vilio a Palazzo Chigi-Alban… - tusciatimes : Soriano nel Cimino, il 23 luglio l'inaugurazione della mostra 'Cielo incluso' - -

La mia città NEWS

La prima immagine a essere mostrata è quella del campo profondo che in uno spazio didelle dimensioni di un granello di sabbia tenuto alla distanza di un braccio, hacentinaia di ...NewTuscia - SORIANO NEL CIMINO - Il giorno 23 luglio 2022 alle ore 18.00 inaugura presso gli spazi (giardini pensili e palazzo) di Palazzo Chigi - Albani di Soriano nel Cimino la mostracon le opere di Maria Grazia Tata e le fotografie di Salvatore Di Vilio , accompagnata dal testo e dalla consulenza storico - antropologica del ricercatore indipendente Massimiliano ... "Cielo incluso", tutto pronto per il taglio del nastro VITERBO – Il 23 luglio 2022 alle ore 18.00 inaugura presso gli spazi (giardini pensili e palazzo) di Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino la mostra “Cielo incluso” con le opere di Maria Grazia ...Prosegue all'Anfiteatro Cordeschi la rassegna A cielo aperto: i prossimi due spettacoli Due appuntamenti ad Acquapendente nel prossimo fine settimana per A cielo aperto, la rassegna estiva di prosa, d ...