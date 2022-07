Ciclismo | Damiano Caruso abbandona il Tour de France

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un italiano lascia ildein corsa. E la corsa l’. Alla vigilia della diciottesima tappa il ciclista della Bahrain Victorious, in comune accordo con la sua squadra, dice addio alla competizione. Ha dei sintomi influenzali il ciclista e probabilmente potrebbero essere la causa del ritiro. Sino ad ora con impegno e costanza aveva corso i giri precedenti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.