Ci voleva la Ferragni: a Milano raddoppiano gli agenti (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e gli ultimi episodi di violenza, il sindaco meneghino Beppe Sala ha annunciato che a Milano sono in arrivo 250 agenti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e gli ultimi episodi di violenza, il sindaco meneghino Beppe Sala ha annunciato che asono in arrivo 250

71_stefania : RT @mbmarino: @71_stefania Era proprio questo il senso del mio tweet e non, come hanno travisato in molti, stigmatizzare il costo delle inf… - mbmarino : @71_stefania Era proprio questo il senso del mio tweet e non, come hanno travisato in molti, stigmatizzare il costo… - sonounuser : RT @candemetlove2: Vittoria Lucia Ferragni ha detto PAPÀ in diretta perché lei è già influencer e voleva condividere con noi follower quest… - grimmiegirll : RT @candemetlove2: Vittoria Lucia Ferragni ha detto PAPÀ in diretta perché lei è già influencer e voleva condividere con noi follower quest… - nextojortini : RT @candemetlove2: Vittoria Lucia Ferragni ha detto PAPÀ in diretta perché lei è già influencer e voleva condividere con noi follower quest… -