“Ci sono cose più importanti del partito, ad esempio il Paese”: e così Andrea Cangini lascia Forza Italia | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue l’emorragia di parlamentari ed esponenti di spicco da Forza Italia, dopo la decisione di Silvio Berlusconi di seguire la Lega di Matteo Salvini nella richiesta a Mario Draghi di un esecutivo senza il Movimento 5 Stelle, ultimatum che implicitamente era finalizzato alla rottura del “patto di governo” e assecondava la volontà di andare ad elezioni prima della scadenza della legislatura. Dopo i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, rispettivamente alla Pubblica amministrazione e agli Affari regionali, lascia il partito anche il senatore Andrea Cangini, che ha votato la fiducia a Palazzo Madama contrariamente alle indicazioni dei suoi vertici. Oggi, come dovuto, formalizzerò le mie dimissioni da #ForzaItalia. Lo farò con amarezza, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue l’emorragia di parlamentari ed esponenti di spicco da, dopo la decisione di Silvio Berlusconi di seguire la Lega di Matteo Salvini nella richiesta a Mario Draghi di un esecutivo senza il Movimento 5 Stelle, ultimatum che implicitamente era finalizzato alla rottura del “patto di governo” e assecondava la volontà di andare ad elezioni prima della scadenza della legislatura. Dopo i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, rispettivamente alla Pubblica amministrazione e agli Affari regionali,ilanche il senatore, che ha votato la fiducia a Palazzo Madama contrariamente alle indicazioni dei suoi vertici. Oggi, come dovuto, formalizzerò le mie dimissioni da #. Lo farò con amarezza, ma ...

