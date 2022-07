Chiara Ferragni ordina | Beppe Sala esegue | un caso clamoroso a Milano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Da inizio settembre il Ministero dell'Interno manderà a250 nuovi agenti, tra Polizia di Stato e Carabinieri. Lo ha confermato ieri in un post Facebook il sindaco Giuseppe, dopo il colloquio avuto con il Prefetto di, Renato Saccone, riguardo gli agenti promessi al capoluogo lombardo lo scorso febbraio dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Meglio tardi che mai, visto e considerato lo stato in cui versa la città, dal centro alle periferie. Altro che sicurezza. «Recentemente abbiamo inserito nuovi organici nella Polizia Locale ed entro fine anno la forza aumenterà di più di 200 persone. Quindi a fine anno avremo quasi 500 persone in divisa in più sulle nostre strade e nelle nostre piazze», ha scritto, riferendosi all'assunzione di 67 nuovi agenti e ufficiali, avvenuta a inizio luglio. ...

"Non c'è mai stata nessuna sottovalutazione del problema sicurezza, lo dico con grande sincerità". Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul tema della criminalità in città e della sua percezione, il ... Il sindaco incontra il prefetto, dopo la polemica con la blogger Chiara Ferragni: "Non abbiamo sottovalutato il problema, ma va affrontato con razionalità" ...