Chiara Ferragni festeggia il cane Matilda: "La mia prima figlia" (Di giovedì 21 luglio 2022) Chiara Ferragni ha festeggiato via social il compleanno del suo cane, Matilda. Chiara Ferragni festeggia il cane Matilda: “La mia prima figlia” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)hato via social il compleanno del suoil: “La mia” su Donne Magazine.

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - repubblica : Chiara Ferragni, appello sulla sicurezza al sindaco Sala: 'A Milano troppa violenza' - Corriere : Chiara Ferragni al sindaco Sala: «A Milano la situazione della sicurezza è fuori controllo» - IlCerco : Ma ci pensate che se al posto di Chiara Ferragni alla canzone 'vorrei ma non posto' avesse risposto Salvini, adesso… - ddodicidieci : sec me il figlio di chiara ferragni è finocchio io me lo sento lo percepisco il mio radar dice Si -