"Chi lavora per Putin". Crisi di governo, un Luttwak estremo: fa il nome (Di giovedì 21 luglio 2022) Strano ma vero, Edward Luttwak si scaglia contro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'economista statunitense non ha apprezzato la Crisi di governo e le conseguenti dimissioni di Mario Draghi. Il suo timore è che di questa instabilità possa trarre vantaggio il Cremlino. "Visto in TV Draghi in piedi con Di Maio alla sua sinistra e Guerini sulla sua destra -la squadra che ha tenuto l'Italia nel patto Atlantico con (piccole) forniture di armi all'Ukraina. Contro ci sono gli amici di Putin: Berlusconi, Conte, Salvini + i "Pacifisti", inutili". Insomma, il tweet è chiarissimo e Luttwak prende una netta posizione contro Forza Italia, la Lega e il Movimento 5 Stelle che a suo dire hanno messo il presidente del Consiglio alla porta. Lo stesso premier che ha concesso l'invio di armi al Paese invaso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Strano ma vero, Edwardsi scaglia contro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'economista statunitense non ha apprezzato ladie le conseguenti dimissioni di Mario Draghi. Il suo timore è che di questa instabilità possa trarre vantaggio il Cremlino. "Visto in TV Draghi in piedi con Di Maio alla sua sinistra e Guerini sulla sua destra -la squadra che ha tenuto l'Italia nel patto Atlantico con (piccole) forniture di armi all'Ukraina. Contro ci sono gli amici di: Berlusconi, Conte, Salvini + i "Pacifisti", inutili". Insomma, il tweet è chiarissimo eprende una netta posizione contro Forza Italia, la Lega e il Movimento 5 Stelle che a suo dire hanno messo il presidente del Consiglio alla porta. Lo stesso premier che ha concesso l'invio di armi al Paese invaso ...

Ettore_Rosato : C'è chi lavora per l'Italia e chi ad un nuovo Papeete. La mia newsletter della settimana?? - gparagone : Se vogliamo DISTRUGGERE anche i ristoranti italiani, diciamolo. I ristoratori si fanno un mazzo così e fatica anch… - Rvaticanaitalia : Nella provincia di #Lecce la fondazione Div.ergo lavora su terreni abbandonati, un progetto in #agricoltura per pro… - Japo12992 : @riotta @pdnetwork Solo @Azione_it pazienza che è un piccolo partito tanto comunque vince la Meloni, a sto punto vo… - El_Nanos : RT @creuscher: La fine del governo #Draghi è un disastro per il paese, gli italiani, chi lavora, giovani, anziani, deboli, famiglie, tutti.… -