Chelsea tavolo 65m offerta per Jules Kounde tra l'interesse del Barcellona (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 22:10:19 Giorni caldissimi in redazione! Il Chelsea ha presentato un'offerta da 65 milioni di euro per il difensore del Siviglia Jules Kounde in mezzo al crescente ottimismo sul fatto che un accordo possa essere raggiunto per il francese quest'estate, 12 mesi dopo quando lo stesso trasferimento proposto è fallito. Anche il Barcellona dovrebbe monitorare il francese, anche se al momento fonti sembrano indicare che siano i Blues ad avere il sopravvento nelle trattative, con il Barça che dovrà aspettare giovedì per presentare un'offerta, quando si attiverà la seconda leva economica. Al contrario, Chelsea e Thomas Tuchel hanno già fatto un'offerta per il 23enne difensore centrale, che opera principalmente sul lato destro della difesa centrale ...

